Учёные взяли пробы воды из подлёдного озера в Антарктиде

Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Учёные пробурили более километра льда, чтобы взять пробы воды и донных отложений из подлёдного озера Мерсер в Антарктиде. Об этом сообщает Gizmodo.

Исследованием озера Мерсер занимается группа из 50 специалистов компании Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA). Команде SALSA пришлось пробурить 1084 метров льда, чтобы достигнуть вод озера Мерсер.

Биогеохимик из Университета штата Монтана (США) и главный научный сотрудник SALSA Джон Прииску отметил, что подобная операция проводилась прежде только один раз. В январе 2013 года команда исследователей взяла пробы воды подлёдного озера Уилланс. Тогда учёным пришлось пробурить около 800 метров льда.

Собранные образцы воды и донных отложений позволят лучше понять историю развития континента и изучить формы жизни, которые могут существовать в таких условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года был анонсирован южнокорейский проект по изучению ледника Туэйтса в Западной Антарктиде. Ожидается, что международная исследовательская группа отправится к леднику в 2019 году на ледоколе «Араон».