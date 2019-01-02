Станция New Horizons передала первые данные об Ultima Thule

Балтимор, США, , 08:58 — REGNUM Космический аппарат национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons передал первые данные об астероиде из пояса Койпера Ultima Thule. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса.

Через 10 часов после прохода станции New Horizons на ближайшем расстоянии от астероида (486 958) 2014 MU69 (неофициальное название Ultima Thule) в операционном центре в лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса получили первые сигналы с данными об астероиде. Полученный сигнал подтвердил, что New Horizons технически исправен, а его цифровые регистраторы заполнены данными об астероиде.

Передача всей собранной информации об Ultima Thule потребует около 20 месяцев. Планируется, что New Horizons продолжит исследование пояса Койпера до 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января станция New Horizons прошла на ближайшем расстоянии от астероида Ultima Thule, ставшим самым удалённым объектом Солнечной системы, посещённым космическим аппаратом.