В Новосибирске начнут серию экспериментов по созданию плазменного двигателя

Новосибирск, , 07:25 — REGNUM В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской Академии наук в январе 2019 года начнется серия экспериментов по созданию термоядерного плазменного двигателя для космических кораблей. Об этом заявил журналистам заместитель директора института Александр Иванов.

В конце 2018 года в Институте ядерной физики сибирского отделения РАН была запущена уникальная научная установка СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА). Это установка предназначена для проведения экспериментов по удержанию термоядерной плазмы.

В ходе серии экспериментов ученые хотят добиться удержания термоядерной плазмы в параметрах, пригодных для создания термоядерного плазменного ракетного двигателя. При этом эксперименты позволят не только приблизится к непосредственному созданию нового двигателя для космических кораблей, но и проверить проверить принципиально новую концепцию улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах, что непосредственно приближает Россию к созданию термоядерного реактора.

По словам Иванова, первые пробные эксперименты уже показали, что создание космического двигателя на новом принципе возможно.

«Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже. Сейчас установлено штатное оборудование. Мы готовимся к началу экспериментов на ней в январе 2019 года, которые должны в полном объеме продемонстрировать возможности», — рассказал ученый.

Ученым удалось достичь в этой установке температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться её достаточной плотности. Именно эти параметры важны для создания плазменного ракетного двигателя.

Принцип работы этого двигателя будет основан на новом способе ускорения потока плазмы. Ускорение связано со специальной конфигурацией магнитного поля, в котором плазма приводится во вращение. При этом в зависимости от направления вращения плазма либо тормозится, либо ускоряется, что создает реактивную тягу.