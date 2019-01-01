Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons прошла на ближайшем расстоянии от астероида (486 958) 2014 MU69, имеющего неофициальное название Ultima Thule.

Ultima Thule находится примерно в 1,6 млрд километров за Плутоном. Он стал самым дальним объектом Солнечной системы, посещённым зондом.

Станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года. Главными задачами миссии является изучение Плутона и космических объектов, окружающих эту экс-планету.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря зонд НАСА OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.