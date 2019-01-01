В Китае добились повышения биосовместимости титановых имплантатов

Пекин, , 12:24 — REGNUM Китайские учёные разработали способ механической обработки титановых имплантатов, повышающий их биосовместимость. Исследование опубликовано в журнале Materials Science and Engineering.

В стоматологии и ортопедии используются имплантаты из материалов, которые не вызывают иммунологической реакции. Одним из самых распространённых материалов для изготовления имплантатов является титан, он используется в хирургии с 1965 года.

Учёные из Аньхойский технологического университета разработали способ обработки поверхности титанового сплава механическим трением, который усиливает реакцию костной ткани на имплантат и ускоряет процесс остеоинтеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года российские учёные представили технологию изготовления композитного материала, который может использоваться для протезирования сухожилий.