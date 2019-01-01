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Энтомолог назвал жуков в честь драконов из «Игры престолов»

Наука

Три вида жуков-скарабеев рода Gymnetis получили названия drogoni, rhaegali и viserioni

Энтомолог назвал жуков в честь драконов из «Игры престолов»
Didgeman
Жук скарабей

Линкольн, США, 1 января 2019, 11:41 — REGNUM  Американский энтомолог Бретт Рэтклифф назвал три новых вида жуков-скарабеев именами драконов из сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Omaha World-Herald.

Профессор университета Небраски-Линкольна Бретт Рэтклифф описал более 200 новых видов жуков-скарабеев. Особое внимание прессы привлекли названия, данные трём последним видам жуков, открытым энтомологом.

Рэтклифф назвал три вида жуков-скарабеев рода Gymnetis латинизированными версиями имён драконов из популярного сериала: drogoni, rhaegali и viserioni (драконов в «Игре престолов» зовут Дрогон, Рейгаль и Визерион). Жуки видов drogoni и viserioni обитают в Колумбии и Эквадоре, а rhaegali — во Французской Гвиане.

Энтомолог отметил, что такой выбор названий новых видов жуков обусловлен желанием привлечь внимание к биоразнообразию планеты. Он добавил, что каждое четвёртое живое существо на планете относится к жукам, и энтомологам ещё далеко до описания всех известных видов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Иэн Глен, исполняющий одну из ролей в «Игре престолов» сообщил, что продюсеры телеканала HBO, выпускающего сериал, предприняли беспрецедентные меры для защиты сценария последнего сезона сериала от утечек.

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Научные исследования
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