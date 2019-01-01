Физические упражнения помогли улучшить работу мозга в зрелом возрасте

Дарем, США, , 09:59 — REGNUM Исследование американских учёных показало, что регулярные физические упражнения препятствуют ухудшению когнитивных способностей у людей в зрелом возрасте. Статья опубликована в журнале Neurology.

Группа учёных под руководством Джеймса Блюменталя из Университета Дьюка (Дарем, штат Северная Каролина, США) проводила исследование на протяжении шести месяцев. В исследовании приняло участие 160 человек, средний возраст которых составил 65 лет.

Испытуемые были разделены на 4 группы. Первая группа придерживалась диеты, направленной на профилактику гипертонии. Вторая группа три раза в неделю занималась физическими аэробными упражнениями на протяжении 45 минут. Третья группа совмещала диету и физические нагрузки, а четвёртая только получала рекомендации от врачей.

Перед началом исследования и после шести месяцев эксперимента испытуемые прошли тесты по оценке когнитивных способностей. Результаты эксперимента показали, что когнитивные способности улучшились у группы людей, которые занимались физическими упражнениями. Наилучшие результаты показали те, кто совмещали со спортивными тренировками специальную диету, при этом следование одной только диете не дало положительных результатов.

Авторы исследования отметили, что наибольшее положительное влияние физические упражнения оказали на исполнительные функции. Такими функциями в нейропсихологии называют набор высокоуровневых процессов, позволяющих планировать текущие действия и соотносить их с общей целью.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года шведские учёные представили результаты исследования, показавшего, что регулярная физическая активность существенно снижает вероятность развития старческого слабоумия.