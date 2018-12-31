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Журнал PhysicsWorld назвал главный прорыв года в физике

Наука

Главным достижением было признано получение сверхпроводника из графена

Журнал PhysicsWorld назвал главный прорыв года в физике
seagul
Графен

Лондон, 31 декабря 2018, 15:32 — REGNUM  Журнал британского научного общества Институт физики PhysicsWorld назвал прорывом года работу Пабло Харильо-Эрреро из Массачусетского технологического института. Статья опубликована на сайте журнала.

Исследование группы учёных под руководством Пабло Харильо-Эрреро было опубликовано в апреле в журнале Nature.

Этой группе физиков впервые удалось получить сверхпроводник из двухслойного графена. Материал получил свойства сверхпроводимости после сдвига двух слоёв графена на «магический угол» (угол, при котором скорость Ферми в материале падает до нуля).

Отметим, графен рассматривается в качестве одного из материалов, который сможет заменить кремний в интегральных микросхемах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года сотрудники института химии Макса Планка представили материал, который сохраняет эффект сверхпроводимости при нагревании до температуры 250 К (23 °C).

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Научные исследования
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