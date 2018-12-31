Московский планетарий опубликовал астрономический календарь на январь

Москва, , 12:12 — REGNUM Календарь астрономических событий на январь 2019 года опубликовала пресс-служба Московского планетария.

В первый месяц 2019 года можно будет наблюдать следующие астрономические явления:

В ночь с 3 на 4 января можно будет наблюдать метеорный поток Квадрантид, активность потока достигнет 120 метеоров в час.

6 января в 4:42 по московскому времени в восточной части России можно будет наблюдать частное затмение Солнца.

21 января в западных и северных регионах России будет наблюдаться полное затмение Луны. Затмение достигнет максимальной фазы в 8:12 мск.

22 января на утреннем небе можно будет увидеть соединение Венеры и Юпитера, а 31 января — соединение Юпитера, Венеры и Луны.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Кемеровском государственном университете планируют открыть планетарий, в котором сейчас проводится реконструкция.