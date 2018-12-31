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Палеонтологи открыли новый вид птерозавров

Наука

Новый вид получил название Klobiodon rochei

Портсмут, Великобритания, 31 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  Британские палеонтологи из Портсмутского университета описали новый вид хищного летающего динозавра юрского периода, относящегося к отряду птерозавров. Исследование опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Майкл Салливан и Дэвид Мартилл из Портсмутского университета проанализировали около 200 окаменелостей птерозавров среднего юрского периода (170,3 — 166,1 млн лет назад), хранящихся в музеях Великобритании. Одна из находок, представляющая собой хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть, не подошла под описание ни одного из известных видов птерозавров. Уникальное строение зубов позволило отнести ящера к новому виду, получившему название Klobiodon rochei.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года американские палеонтологи описали новый вид семейства тираннозаврид Dynamoterror dynastes.

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Палеонтология
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