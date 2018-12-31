Стартовый стол на «Плесецке» для «Ангары» будет модернизирован

Москва, , 11:03 — REGNUM Стартовый комплекс космодрома «Плесецк» для запуска ракет-носителей семейства «Ангара» будет модернизирован к лету 2019 года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли 31 декабря РИА Новости.

Стартовый комплекс будет модернизирован в связи с тем, что предстоящие пуски ракет «Анагра-А5» будут производиться с использованием новых разгонных блоков 14С48. Разработчиком 14С48 является РКК «Энергия», модернизацию стартового стола также будут проводить специалисты этой компании.

Напомним, единственный испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был произведён 23 декабря 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, изготовление комплектующих блоков второй ракеты-носителя «Ангара-А5» было завершено в сентябре 2018 года на базе омского филиала Центра имени Хруничева. Второй испытательный пуск запланирован на декабрь 2019 года.