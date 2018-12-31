В Египте найдены саркофаги римского периода

Каир, , 05:08 — REGNUM Египетские археологи нашли саркофаги римского периода на территории портового города Думьят в дельте Нила. Сообщение об этом опубликовано египетским министерством по делам древних памятников.

В районе Тель-ад-Дейр обнаружено несколько красных глиняных саркофагов овальной формы. Внутри находятся останки людей. На одних саркофагах сохранились черты лиц усопших, на других видны рисунки инженерных сооружений.

Археологи также нашли глиняную утварь и украшения. Так, найдены перстни с изображением виноградной лозы.

Римский период в истории Египта начался в первом веке до н. э.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в некрополе близ Саккары нашли захоронение жреца одного из храмов Древнего Египта. Служитель культа по имени Вах-Ти скончался и был погребен примерно 4,4 тыс. лет назад, полагают специалисты.

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