Гражданская война в США, описанная в начале Гражданской войны в России

Андрей Мартынов, , 18:31 — REGNUM

Чужая беда никогда не бывает близкой. Поэтому литература о трагедии Гражданской войны в США на русском языке не столь обширна, по сравнению с аналогичными трудами о собственных событиях 1918−1922 годов.

В этой связи представляют интерес не только новейшие исследования о битве при Геттисберге или падении Атланты, но и старые, в большей или меньшей степени устаревшие штудии, тем более, если в них сохранился материал, представляющий интерес для современного ученого.

К таковым относится книга историка Джеймса Форда Родса (1848−1927), впервые вышедшая свыше ста лет назад, в 1917 году.

Ее несомненным достоинством является то, что автор не только подробно пишет обо всех этапах войны, начиная непосредственно от мятежа южных штатов и взятия ими форта Самтер до капитуляции инсургентов. Рассматриваются дипломатические вопросы (отношения с Великобританией и Францией), а также влияние войны на экономику, как Севера, так и Юга. Одновременно Родс останавливается на попытках предотвратить грядущий конфликт, выделяя в первую очередь Компромисс Криттендена. Сенатор от штата Кентукки Джон Криттенден предложил поправку в конституцию, согласно которой 36̊ 30́ северной широты становились постоянной границей, к северу от которой рабство было бы запрещено законом, а к югу — напротив — защищено. Как отмечал Родс, «статья удовлетворяла как сенаторов-демократов от северных штатов, так и представителей пограничных рабовладельческих штатов». Но президент Линкольн, «готовый идти на компромисс по всем прочим дискуссионным проблемам, не проявил гибкости в территориальном вопросе». Он опасался, что «вопреки нашим стремлениям, южане загорятся стремлениям к разбойным захватам и созданием рабовладельческих штатов». Таким образом, Честный Старый Эйб, как называли президента, «используя свое косвенное влияние… призвал сенаторов… провалить в комитете Компромисс Криттендена».

При этом Родс не считал подобное решение президента недемократичным. Сравнивая Линкольна с Цезарем, также в свое время вышедшего победителем в Гражданской войне и также павшего жертвой покушения, он задавался риторическим вопросом: «какую политику лучше оставить в наследство человечеству — деспотизм или свободу? Интеллектуально Цезарь и Линкольн несравнимы. Мы говорим о могущественном Цезаре и никогда — о могущественном Линкольне. Но никто не говорит о честном Юлии, в то время как Честный Старый Эйб будет жить в веках».

Вот только погибшим жертвам в результате отклоненного Компромисса Криттендена от этого не легче.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».