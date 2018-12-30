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Астрономы обнаружили необычную экзопланету

Наука

В системе звезды HATS-71, относящейся к красным карликам, астрономы обнаружили планету категории горячих юпитеров

Вашингтон, 30 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Учёные обнаружили экзопланету в системе звезды HATS-71, проанализировав данные, собранные телескопом национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) TESS. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

Звезда HATS-71 относится к категории красных карликов. Анализ астрономических наблюдений с космического телескопа TESS, показал, что вокруг этой звезды вращается планета HATS-71b, относящаяся к классу горячих юпитеров.

Существенная доля открытых экзопланет относится именно к категории горячих юпитеров, так как их крупные размеры вносят заметные возмущения в движения звёзд. Однако из около 400 известных горячих юпитеров только пять, учитывая HATS-71b, вращаются вокруг красных карликов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года с помощью космического телескопа «Хаббл» впервые было зафиксировано наличие гелия в атмосфере экзопланеты. Большое содержание гелия было зафиксировано в составе атмосферы экзопланеты WASP-107b.

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Астрономия
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