Учёные зафиксировали снижение потенциала ветроэнергетики

Пекин, , 13:14 — REGNUM Исследование китайско-американской группы учёных показало снижение средней скорости приземного ветра в последние десятилетия. Об этом сообщает Greentech Media.

Учёные из Пекинской китайской академии наук (Китай) и Университета Пёрдью (США) собрали и обработали данные с более чем 1000 метеорологических станций по всему миру. Анализ данных показал, что с 1979 года на 67% станций было зафиксировано снижение количества энергии ветра, доступной для наземных турбин.

Сильнее всего этот эффект проявился в Азии, где на 80% станций было зафиксировано снижение скорости ветра на 30%.

В Европе 30% снижение ветрового потенциала было отмечено на 50% станций, в Северной Америке — на 30%.

Эксперты отмечают, что пока нет однозначного объяснения причин этого явления. На снижение средней скорости ветра могло повлиять расширение городских территорий, увеличение выбросов углекислого газа или действие других факторов.

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