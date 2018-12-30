Археологи обнаружили развалины участка Великой китайской стены

Шицзячжуан, Китай, , 12:48 — REGNUM Развалины участка Великой китайской стены, построенного в период династии Мин, обнаружили китайские археологи в провинции Хэбэй. Об этом сообщает Синьхуа.

Археологическая находка представляет собой участок оборонительного сооружения из известняка протяжённостью около 300 метров. Специалисты считают, что этот участок был построен в период династии Мин (1368−1644 гг.).

Напомним, строительство стены, защищающей от северных кочевых племён, началось ещё в раздробленном Китае «периода сражающихся царств». Самые древние участки датируются V веком до нашей эры.

Строительство интенсифицировалось во время правления императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай. Оно продолжалось во время правления следующих правящих династий — Хань, Цзинь и Мин.

Большинство участков стены, сохранившихся до нашего времени, были построены во время правления династии Мин. Тогда для строительства начали использоваться более прочные и долговечные материалы, такие как кирпичи и каменные блоки.

Отметим, защитная стена не помогла династии Мин. В 1644 году китайский полководец У Саньгуй открыл ворота Великой китайской стены на Шаньхайгуаньской заставе для войск маньчжурского князя Доргонь. Это привело к падению династии Мин и воцарению в Пекине маньчжурской династии.

Масштабный проект по реставрации Великой китайской стены был начат в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина. Именно в это время стена стала одним из ключевых туристических объектов Китая.