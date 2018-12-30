Китай отправил ДНК редких животных в космос

Пекин, , 10:59 — REGNUM Генные материалы китайского тигра, обезьян рокселланов ринопитек и других редких животных были отправлены на околоземную орбиту при запуске с космодрома «Тайюань» провинции Шаньси. Об этом сообщает «Жэньминь жибао».

Контейнер с ДНК редких животных и растений стал одним из элементов полезной нагрузки ракеты-носителя «Чанчжэн-11». Условия низкой температуры и космического вакуума помогут сохранить генный материал в течение долгих лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в пробах космической пыли, оседающей на поверхности Международной космической станции, были обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов.