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«Чанъэ-4» готовится к посадке на Луну

Наука

Китайский аппарат успешно вышел на лунную орбиту

«Чанъэ-4» готовится к посадке на Луну
Ponciano
Луна

Пекин, 30 декабря 2018, 08:31 — REGNUM  Китайская межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» успешно вышла на лунную орбиту и готовится к совершению посадки. 30 декабря об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

После проведения двух коррекций «Чанъэ-4» успешно вышел на лунную орбиту. Китайские специалисты выбирают подходящее время для посадки аппарата на обратную сторону Луны.

Напомним, посадочный аппарат «Чанъэ-4» состоит из стационарной лунной станции и лунохода. Планируемая зона посадки аппарата находится в кратере фон Карман, расположенном в южном полушарии обратной стороны Луны. Эксперты рассчитывают, что исследование грунта в кратере, выбитого из верхних слоёв мантии, поможет понять геологическую историю Луны.

Как сообщало ИА REGNUM, «Чанъэ-4» был запущен с космодрома «Сичан» 7 декабря.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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