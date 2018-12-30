Запуск обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на конец апреля

Москва, , 07:31 — REGNUM Запуск российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории перенесён на конец апреля, сообщил 30 декабря источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Первоначально запуск был запланирован на начало апреля 2019 года. Дата запуска скорректирована в связи с изменением сроков доставки обсерватории из НПО имени Лавочкина на космодром «Байконур».

Отметим, «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») является единственным проектом рентгеновской обсерватории, реализация которого планируется в ближайшие 5 лет.

Данные с обсерватории будут получать исследовательские центры в российском Институте космических исследований РАН и Институте внеземной физики Общества Макса Планка в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск обсерватории «Спектр-РГ» будет производиться с помощью ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон». Всего на 2019 год запланировано семь запусков тяжёлых ракет-носителей с космодрома «Байконур».