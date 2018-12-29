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«Роскосмос» намерен увеличить число запусков ракет-носителей в 2019 году

Наука

В «Роскосмосе» обозначили важнейшие задачи на предстоящий год

«Роскосмос» намерен увеличить число запусков ракет-носителей в 2019 году
Иллюстрация: Russian.space
Космодром «Восточный»

Москва, 29 декабря 2018, 22:56 — REGNUM  «Роскосмос» планирует увеличить число запусков ракет-носителей в 2019 году. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе итогового совещания 29 декабря.

«В процентном соотношении пусков в мире Россия заняла в 2018 году третье место. В 2019 году запланировано увеличение пусковой кампании», — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Отмечается, что важнейшей из поставленных задач на 2019 год является сохранение абсолютного равноправия с ведущими мировыми державами в космосе.

Также в предстоящем году Роскосмос планирует создать национальный инженерно-конструкторский центр, а на базе ГКНПЦ имени Хруничева. В связи с этим, как подчеркнул Дмитрий Рогозин, одной из важнейших задач остаётся подготовка качественных профессионалов: инженеров, конструкторов, технологов.

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