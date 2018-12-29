Суббота, 29 Декабря 2018 года
19:40:34 МСК

Британские учёные заставили 800 человек прожить целый месяц без алкоголя

Наука

Результаты эксперимента оказались «неожиданными»...

Британские учёные заставили 800 человек прожить целый месяц без алкоголя
Нет! Советский плакат

Лондон, 29 декабря 2018, 19:18 — REGNUM  Британские учёные из университета Сассекса опубликовали результаты научного исследования, в центре которого был эксперимент с участием более чем 800 добровольцев. О подробностях исследования, получившего название «Сухой январь», сообщает портал EurekAlert.

Ученые предложили добровольцам на месяц отказаться от спиртных напитков.

В результате месячного «алкогольного воздержания» участники эксперимента в среднем стали на 25% реже употреблять алкоголь, а также в полтора раза реже напиваться до состояния алкогольного опьянения.

Кроме того, ученые отметили, что с января 2018 года, когда проводился эксперимент, реже и меньше стали употреблять спиртные напитки даже те его участники, которые не смогли продержаться без выпивки «целый» месяц.

В числе прочих результатов эксперимента британские ученые отметили улучшение сна, прилив энергии, и даже состояния кожи.

Проведенное научное исследование дало ученым основание утверждать, что отказ от алкоголя положительно влияет на людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Южной Кореи соберёт международную исследовательскую группу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить