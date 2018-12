Правительство Южной Кореи соберёт международную исследовательскую группу

Сеул, , 15:07 — REGNUM Совместное исследование про антарктический ледник вошло в топ-10 ожидаемых научных статей 2019 года в популярном научном журнале, сообщает Yonhap News.

Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея сообщило, что исследовательский проект по изменению ледника Туэйтса на прошлой неделе был анонсирован в статье научного журнала Nature — «What to watch for in 2019».

Ведомство планирует сформировать исследовательскую группу из учёных Южной Кореи, США и Великобритании и провести исследование по изменениям ледника. На проект правительство страны с 2019 года намерено выделить 20 млрд вон (~$17,9 млн). Во время исследований корейские учёные планируют использовать ледокол «Араон».

Целью данного исследования является выяснение причин изменения ледяного щита и уровня моря, а также создание системы прогнозирования повышения/изменения уровня моря.

Ледник Туэйтса — ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.