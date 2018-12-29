Похудение без голодания: советы китайской медицины

Пекин, , 13:43 — REGNUM Китайская медицина помогает сбросить лишний вес. Как это сделать, и каких рекомендаций придерживаться, рассказал главный врач одной из клиник в Пекине Лю Цзиньюань.

Медик отметил, что женщины часто обращаются к китайской медицине в погоне за красотой, однако в этом вопросе панацеи нет. Худеющим рекомендуют не голодать, а удовлетворять потребности в пище на 50−70%.

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«Вне зависимости от того, сколько вы съели, селезёнка все равно работает на 100%. И еда становится тонизирующим средством, а не жиром. Это самый хороший вариант», — приводит РИА Новости слова врача.

Также Цзиньюань отмечает, что обязательным условием похудения являются физические нагрузки. Кроме того, для ускорения обмена веществ иногда можно ставить иголки.

«Без движения похудение невозможно, оно обязательно», — заверяет доктор.

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Что касается приёма добавок для похудения, к которым часто прибегают женщины, то врач советует их никогда не принимать, так как они наносят вред здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Великобритании выяснили, что похудению способствует сокращение временного промежутка между первым и последним приёмом пищи. Это помогает снизить количество ежедневно потребляемых калорий и объём жира в организме.