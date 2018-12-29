Первыми к Луне на российском корабле «Федерация» могут полететь мыши

Москва, , 11:26 — REGNUM Первыми «пассажирами» на борту нового космического корабля «Федерация», который в ближайшие пять лет планируется отправить в первый беспилотный полёта к Луне, могут быть мыши. С таким официальным предложением выступили учёные института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Об этом журналистам сообщил директор института Олег Орлов.

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«Если появится возможность использовать перспективный транспортный пилотируемый корабль во время его беспилотных полётов, мы будем отправлять туда мышей», — приводит РИА Новости слова заместителя директора ИМБП Владимира Сычёва.

Он уточнил, что это необходимо для изучения влияния космических факторов на организм. Для получения результата нужно провести несколько однотипных экспериментов. Мыши для этого подходят лучше всего, так как их организмы достаточно изучены.

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Добавим, что корабль «Федерация» разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Судно будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и в дальний космос. Первый его беспилотный полёт должен состояться до 1 апреля 2023 года.

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