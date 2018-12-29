В архипелаге Земля Франца-Иосифа потерялся остров Перламутровый

Архангельск, , 10:56 — REGNUM Гидрографы Северного флота обнаружили, что остров Перламутровый архипелага Земля Франца-Иосифа пропал. Руководство национального парка «Русская Арктика» считает, что в Арктике такие «пропажи» обычное явление. В парке исчезновение острова обнаружили по космическим снимкам, — сообщает «Российская газета».

Размеры Перламутрового всего полтора километра, и его полностью скрывал ледовый панцирь.

Пропажа связана с изменениями климата планеты и деградацией ледников. Очертания Земли Франца-Иосифа могут быть совсем другими, чем на картах. Тает ледник и появляются новые острова. Недавно «вытаявший» остров у Новой Земли открыли школьники по снимкам из космоса, а гидрографы Северного флота подтвердили находку.

«Возможно, остров Перламутровый размыло, изменились течения, пришли в движение донные породы, и появился так называемый «гуляющий» остров», — предположил директор нацпарка Александр Кирилов.

РИА Новости передало слова командующего Северным флотом Николая Евменова: «В 2015—2018 годах гидрографами Северного флота были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. Площадь открытых островов превысила площадь Княжества Монако». Поэтому количество российских островов не уменьшилось, а прибавилось.

Национальный парк отслеживает ситуацию с новыми островами для юридического включения их в состав заповедника и расширения его границ. Ранее сообщалось, что в границы нацпарка в 2019 году будет включен остров Виктория, находящийся между Землей Франца-Иосифа и Новой землей.

Пользу в этом смысле приносит сотрудничество Северного флота и национального парка «Русская Арктика». Флот располагает судами и специалистами, администрация нацпарка — юридической базой позволяющей защитить российский арктический архипелаг от «дикого туризма».