У берегов Южной Кореи обнаружили артефакты древних китайских династий

Сеул, , 09:07 — REGNUM В общей сложности 113 культурных реликвий, включая древние изделия из керамики и глины и кайюань тунбао (древние монеты), а также целый рад прочих инструментов, были извлечены в прибрежных водах провинции Чунчхон-Намдо Республики Корея, сообщает 29 декабря газета «Жэньминь жибао»

Находки относятся к китайской династии Сун (960−1127 н. э.), а также династии Юань (1271−1368 н. э.). Их обнаружение стало мощным доказательство тесных торговых связей между Китаем и Южной Кореей в древние времена, отметил корейский эксперт из Национального исследовательского института морского культурного наследия.

Семь единиц изделий из керамики и глины с нанесенными на них китайскими иероглифами также были найдены во время раскопок. Эксперты из Южной Кореи убеждены, что иероглифы, нанесенные на изделия, могли означать символы торговых гильдий того времени, а также могут пролить свет на исследование истории китайско-корейских связей в Средние века.

Помимо древней китайской керамики из воды, были извлечены 51 единица селадона (особый вид глазури бледно-зеленого цвета), 15 каменных якорей и целый ряд корабельных принадлежностей вроде тарелок, точильных камней и прочей утвари.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские археологи занимаются реставрацией и укреплением неолитического здания возрастом более 5 тыс. лет, которое было обнаружено 46 лет назад в центральной китайской провинции Хэнань.

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