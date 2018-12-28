Избыточная роскошь русской культуры и науки. Невостребованный энциклопедист

Андрей Мартынов, , 23:27 — REGNUM

Возвращение в 1980-е годы имен Русского зарубежья напоминало потоп. Если учесть, что он накладывался на одновременное снятие запретов на иностранную и неподцензурную советскую литературу, то до боли напоминал «Девятый вал» Айвазовского. Сложно одновременно вместить Бердяева, Чейза, Гроссмана, Мальро, Набокова и Барта…

Поэтому не удивительно, что многие имена просто затерялись или прошли не узнанными.

Историк Михаил Бирман (Израиль) восстанавливает биографию одного из таких незамеченных представителей России за рубежом, как Петр Бицилли (1879−1953). Нельзя сказать, что Бицилли совсем не известен отечественному читателю. Несколько его книг были переизданы, в журналах и сборниках выходили его статьи и статьи о нем. Но ученый все равно оставался персонажем второго ряда.

Книга Бирмана реконструирует эволюцию научных интересов Бицилли. Он начинал как историк-медиевист. В 1917 году защитил магистерскую диссертацию об итальянском писателе и историке Салимбене. Оппонировал молодому ученому знаменитый Иван Гревс. В годы революции и гражданской войны не прекращал научной и преподавательской деятельности, написал и сумел опубликовать две программных монографии: «Падение Римской империи» и «Элементы средневековой культуры». В конце января 1920 года он эмигрирует в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Королевство Югославия), где преподает в университете Скопье, а спустя четыре года перебирается в Болгарию, в Софийский университет. Работы Бицилли переводятся на сербский и болгарский языки, а сам ученый избирается заместителем председателя правления Русского академического союза в Софии.

Этот период отличают духовные поиски исследователя. На какое-то время он примыкает к евразийцам, затем отходит от них, опубликовав в знаменитых парижских «Современных записках» статью «Народное и Человеческое». Одновременно расширяется сфера его научных интересов, появляются «Очерки теории исторической науки», труды по истории цивилизации («Трагедия русской культуры»), многочисленные литературоведческие и лингвистические работы («Этюды о русской поэзии», «Употребление формы именительного падежа женских имен на — а при инфинитиве в русском языке»).

Все изменилось после провозглашения Народной Республики Болгария в 1946 году. Спустя два года он был уволен из университета без пенсии (несмотря на то, что в том же году получил болгарское гражданство). Жил небогато, за счет дочери и зятя. Продолжал писать научные работы, которые, увы, оставались не востребованными.

Как практически не востребованным остается наследие Бицилли и сегодня.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».