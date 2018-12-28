Китайские археологи почистят и укрепят древнюю постройку культуры Яншао

Чжэнчжоу, Китай, , 07:57 — REGNUM Фундамент неолитического здания, который простоял более 5 тыс. лет в провинции Хэнань в центральном Китае будет осмотрен и укреплен спустя 46 лет после его обнаружения, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Дом с четырьмя спальными площадью 50 кв. метров был найден в селении Дахэ близ города Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань. Место раскопок является одним из мест обитания неолитической культуры Яншао, возраст которой насчитывает 7 тыс. лет.

Крыша строения давно была разрушена, но стены остались стоять на высоту один метр, что позволяет понять планировку дома. Специалисты, используя кисточки и бамбуковые ножи намерены очистить от пыли и отмершего мха внутренние и наружные поверхности здания.

Культура Яншао широко известна своей продвинутой техникой изготовления керамических изделий. Она происходит из среднего течения реки Хуанхэ, которая считается важным истоком китайской цивилизации.

Как сообщало РЕГНУМ, полицией китайской провинции Аньхой в центральной части Китая было арестовано 19 расхитителей гробниц, которые использовали в своих целях взрывчатку.

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