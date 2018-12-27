Проект коллайдера СО РАН получит международную поддержку

Новосибирск, , 14:32 — REGNUM Новосибирский проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрики, который планируется построить на территории Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, поддержат исследователи из CERN, Франции, Италии, московских физических институтов и других организаций. Об этом 27 декабря сообщает издание «Наука в Сибири».

«Для получения денег на наш проект мы должны продемонстрировать работающую коллаборацию с различными лабораториями как в России, так и за рубежом», — пояснил заместитель директора ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Евгений Левичев.

Международное совещание, посвящённое будущим электрон-позитронным коллайдерам в области энергий рождения чармония и тау-лептона, прошло в Университете Париж-юг 11 в Орсе. На нём сибирские учёные представили обновленный вариант проекта электрон-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрики.

«Совместно с некоторыми российскими лабораториями из Италии, Франции, CERN мы будем подавать в Европейскую комиссию заявку на грант на развитие больших научных инфраструктур России и Европы», — сказал Левичев.

Если заявка будет поддержана, на реализацию Супер С-Тау фабрики будет выделено около двух миллионов евро. На данный момент ИЯФ вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института. Уже построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера, за счет средств федерального бюджета подготовлены проекты зданий и сооружений.

Напомним, разработка проекта Супер С-тау-фабрики продолжается несколько лет. Сибирские учёные планируют создать коллайдер, который сможет производить с-кварки (от англ. charm, очарованный) и тау-лептоны. Получение, регистрация и исследование этих частиц позволит приблизиться к пониманию так называемой Новой физики — событий, выходящих за пределы Стандартной модели.