Ученые высчитали безопасное расстояние между пешеходами

Амстердам, , 13:50 — REGNUM Для того, чтобы пешеходы не сталкивались во время движения, между ними должно сохраняться определённое расстояние. Этот минимальный буфер учёным удалось установить в результате анализа движений нескольких миллионов пешеходов. Исследование проводили специалисты Эйндховенского технологического университета в Нидерландах при помощи специальных датчиков, которые были установлены на оживлённой железнодорожной станции. Его результаты опубликованы в журнале Physical Review E.

Учёные выделили из общего потока (девяти тысяч пар) людей, которые двигались друг навстречу другу и едва не столкнулись, при этом сорока парам всё-таки не удалось избежать столкновения.

«Остальные в последний момент успевали скорректировать свой маршрут», — уточняет научный сотрудник университета Алессандро Корбетта.

В итоге было установлено, что пешеходы нуждаются как минимум в 76-сантиметровом буфере, чтобы избежать столкновений.

Добавим, что изучение особенностей движения людских потоков позволили учёным выделить универсальные модели, которых придерживается большая часть людей. По мнению исследователей, они помогут научиться управлять большими скоплениями людей, например, на массовых публичных мероприятиях.