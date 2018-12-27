Учёные рассказали о тревоге речных раков во время линьки

Бордо, Франция, , 11:13 — REGNUM Учёные из Франции пришли к выводу, что речные раки во время линьки испытывают состояние, похожее на тревожность. Об этом сообщается в журнале Journal of Experimental Biology.

Отмечается, что раки прячутся в тёмных местах и меньше исследуют пространство. Такая реакция обусловлена стероидным гормоном экдистероидом, который регулирует процесс линьки.

Учёные наблюдали за раками во время нескольких стадий линьки: две недели до линьки, во время неё и в течение двух недель после линьки. Они заметили, что раки проводили меньше времени на свету и чаще покидали освещенные участки.

По словам исследователей, подобная стрессовая реакция может быть характерна и для других членистоногих. В последующих экспериментах учёные планируют проверить это предположение.

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