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Учёные рассказали о тревоге речных раков во время линьки

Наука

Такая реакция обусловлена гормоном, который регулирует процесс линьки

Учёные рассказали о тревоге речных раков во время линьки
Рак

Бордо, Франция, 27 декабря 2018, 11:13 — REGNUM  Учёные из Франции пришли к выводу, что речные раки во время линьки испытывают состояние, похожее на тревожность. Об этом сообщается в журнале Journal of Experimental Biology.

Отмечается, что раки прячутся в тёмных местах и меньше исследуют пространство. Такая реакция обусловлена стероидным гормоном экдистероидом, который регулирует процесс линьки.

Учёные наблюдали за раками во время нескольких стадий линьки: две недели до линьки, во время неё и в течение двух недель после линьки. Они заметили, что раки проводили меньше времени на свету и чаще покидали освещенные участки.

По словам исследователей, подобная стрессовая реакция может быть характерна и для других членистоногих. В последующих экспериментах учёные планируют проверить это предположение.

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Научные исследования
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