Ученые рассказали, кому грозит «буйный» лунатизм

Монреаль, Канада, , 10:17 — REGNUM Канадские специалисты назвали несколько факторов риска, связанных с развитием опасных для человека форм лунатизма. Итоги их работы опубликованы в журнале Neurology.

По словам Рональда Постумы из университета Макгилла в Монреале, природа лунатизма пока плохо изучена. Пока ученые выясняют, с какими привычками или особенностями личности она соотносится.

Некоторые люди во время быстрой фазы сна не остаются неподвижными, а начинают повторять те движения, которые совершают во сне. В таком состоянии они могут нанести травмы себе и окружающим. Пока удалось выяснить, что «буйный» лунатизм является предвестником развития болезни Паркинсона.

Читайте также: Ученые: при болезни Хантингтона нейроны теряют связь между собой

Постума и его коллеги изучили поведение во время сна 30 тыс. пожилых добровольцев. Оказалось, что признаки «буйного» лунатизма есть у тысячи из них.

Многие из этих людей примерно в 2,5 раза чаще принимали антидепрессанты, чем остальные испытуемые. Другие страдали от «афганского синдрома», повышенной тревожности, различных психических болезней и пристрастия к спиртному. В группе риска оказалось больше мужчин, чем женщин.

Прямая связь этих факторов с опасной формой лунатизма пока не выявлена, однако ученые полагают, что полученные выводы в дальнейшем помогут бороться с недугом.

Читайте также: Ученые рассказали об устройстве мозга древнего человека