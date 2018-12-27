На предприятии калужского Обнинска разработано стекло, не имеющее аналогов

Обнинск, Калужская область, , 09:42 — REGNUM Пять сотрудников Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (Калужская область) удостоены премии правительства России 2018 года в области науки и техники. Высокой наградой отмечены заслуги авторского научного коллектива за разработку нового вида авиационного остекления на основе монолитного поликарбоната и технологии его производства.

Как сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, новая разработка ученых и производственников «Технологии» на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Авиационное остекление из монолитного карбоната по устойчивости к ударам более чем в 100 раз превышает изделия из силикатного стекла и почти в 10 раз — из органического. К тому же оно примерно в два раза легче имеющихся аналогов.

Руководителем работы был первый заместитель директора ОНПП «Технология» Вячеслав Самсонов. В числе других награжденных за эту разработку — генеральный директор обнинского предприятия Андрей Силкин, заместитель гендиректора Анатолий Хмельницкий, начальник участка Михаил Чумбаров и начальник лаборатории Виктор Шаталин.

Полученный при создании остекления из оптического поликарбоната опыт был успешно применен в проекте для судостроительной отрасли. Уникальное высокотехнологичное остекление уже получило морское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М», которое вышло на маршрут «Севастополь-Ялта» в июле 2018 года. Планируется, что изделиями конструкционной оптики из поликарбоната в 2019 году будут остеклены ещё два судна.

В ходе работы над проектом, начатой еще в 2014 году, была успешно решена комплексная задача: разработана технология формования изделий сложной геометрии из оптического поликарбоната, созданы производственные площадки, оснащенные современным технологическим оборудованием, освоено производство гетерогенных оптических конструкций, которые используются в современных летательных аппаратах. Также удалось справиться с проблемой низкой абразивостойкости поликарбоната, благодаря разработке защиты внешней поверхности специальным составом. На результаты интеллектуальной деятельности коллектива разработчиков оформлены патенты Российской Федерации.

«Реализованный проект можно с полным правом назвать проектом импортозамещения в области конструкционной оптики, поскольку он осуществлен с применением отечественных материалов», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Награда 2018 года стала седьмой в истории этого обнинского предприятия. Первая премия правительства Российской Федерации была получена учеными ОНПП «Технология» в 1995 году за исследования и разработку автоматизированной технологии изотермического формования изделий из стекла и технологической оснастки, работающей на принципе испарительно-конденсационных систем. Всего в разные годы лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники стали 48 сотрудников этого предприятия из Обнинска.