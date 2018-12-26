Дипломатическая история русско-японской войны

Александр Томилин, , 23:02 — REGNUM

В 2015 году вышло переиздание книги 1964 года, принадлежащее перу известного американского историка Джона Альберта Уайта, специалиста по русской истории, в частности — внешней политики рубежа XIX—XX веков. Эта книга освещала дипломатию эпохи русско-японской войны.

Структура книги — трёхчастная и предсказуемая: довоенная дипломатия, время войны и международная обстановка после Портсмута. Если о причинах возникновения войны с Японией в это же время активно писали и в СССР (в частности Б. Романов), то сама война — дипломатические отношения Японии и России с сочувствующими и враждебно настроенными странами, а также сам ход переговоров в Портсмуте и вызванная им обстановка на Тихом Океане, оставались сюжетами периферийными. Автор, опираясь на изданные сборники документов, касающихся дипломатии, больше акцент делает на Японии, чем на России. Однако дипломатией его круг источников не ограничен: донесения военных разведок и бумаги русских и японских военных создают полную и законченную картину противостояния двух империй.

Начав книгу с описания поездки военного министра, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина в Японию летом 1903 года, автор подводит читателя к причинам такой поездки. Тезисы, излагаемые им, уже укоренились в исторической науке: Китай на рубеже столетий стал объектом борьбы держав, что привело к столкновению ближайших к нему империй — Российской и Японской. Основным виновником этого выставлен С.Ю. Витте, о чём писали и в СССР. Россия отказалась от предлагавшихся ей договоров, что толкнуло Японию на путь войны. Выводы напрашивались из самого текста — желание доминировать в Китае, не имея дипломатически обеспеченных позиций, привело Россию к войне и позорному поражению, после которого ей пришлось потесниться в Китае. Однако русская дипломатия смогла совершить чудо — разорвать изоляцию и заключить мирный договор на более приемлемых условиях, чем требовала Япония.

Новы ли эти выводы и концепции? Конечно, нет. Ввиду вышедших в свет работ, книга становится лишь очередным доказательством вышеупомянутых концепций. Однако взгляд на события 1904−1905 годов, их причины и последствия с японской стороны, с опорой на японские источники (пусть и переводные), сохраняет ценность этой книги для исследований по внешней политике. Это умная, весьма достойная книга, кратко и просто рассказывающая о кровавом эпизоде в борьбе держав.