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В Южной Корее оштрафовали исследовательский институт атомной энергии

Наука

Корейский исследовательский институт нарушил закон о ядерной безопасности

Сеул, 26 декабря 2018, 18:05 — REGNUM  Комиссия по вопросам ядерной безопасности Республики Корея приняла решение о наложении штрафа в размере 75 млн вон (~$66 625) на Корейский исследовательский институт атомной энергии (KAERI), который нарушил закон о ядерной безопасности, не санкционировано удалив радиоактивные отходы, сообщает YTN.

Ранее Комиссия по вопросам ядерной безопасности наложила штраф в размере 30 млн вон (~$26 650) за 7 нарушений, включая хранение жидких отходов и утерю двух бочек с жидкими отходами.

Кроме того комиссия выписала штраф общей суммой на 420 млн вон (~$373 100) пяти компаниям и организациям, которые не соблюдали правила по контролю радиационной безопасности или нарушили условия разрешения.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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