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Учёные обнаружили акулий зуб в шее птеранодона

Наука

Зуб оказался в скелете ящера неслучайно

Лондон, 26 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Учёные из Великобритании изучили скелет птеранодона и обнаружили в его шее зуб акулы Cretoxyrhina mantelli. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Отмечается, что зуб неслучайно оказался в скелете ящера, поскольку акула во время охоты укусила птеранодона.

По словам исследователей, находка позволяет сделать вывод о том, что Cretoxyrhina mantelli охотились не только на рыбу и морских животных, но и, вероятно, выпрыгивали из воды и ловили птеродактилей на лету.

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