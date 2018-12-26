Учёные обнаружили акулий зуб в шее птеранодона

Лондон, , 13:20 — REGNUM Учёные из Великобритании изучили скелет птеранодона и обнаружили в его шее зуб акулы Cretoxyrhina mantelli. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Отмечается, что зуб неслучайно оказался в скелете ящера, поскольку акула во время охоты укусила птеранодона.

По словам исследователей, находка позволяет сделать вывод о том, что Cretoxyrhina mantelli охотились не только на рыбу и морских животных, но и, вероятно, выпрыгивали из воды и ловили птеродактилей на лету.

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