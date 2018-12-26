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Профессор СФУ получил награду РАН за исследования биолюминесценции

Наука

Решение принято на заседании президиума Российской академии наук

Красноярск, 26 декабря 2018, 12:55 — REGNUM  Высшая награда Российской академии наук — Большая золотая медаль имени Михаила Ломоносова — присуждена профессору Сибирского федерального университета, академику РАН Иосифу Гительзону. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Решение о присуждении награды принято на заседании президиума РАН 25 декабря 2018 года. Гительзон удостоен награды за обоснование и развитие экологического направления биофизики, в котором были получены выдающиеся фундаментальные и практические результаты во время морских и лабораторных исследований биолюминесценции.

«Врач и биолог по образованию Иосиф Исаевич развил новое оригинальное направление — биофизика надорганизменных систем. Под его руководством были выполнены пионерные исследования биолюминесценции океана. Разработан комплекс методов и аппаратуры для биолюминесцентной визуализации пространственной структуры морских экосистем», — говорится в сообщении.

Большая золотая медаль имени первого российского учёного с мировым именем существует с 1959 года. Традиционно присуждается две медали ежегодно: одна — российскому, другая — иностранному учёному.

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Научные исследования
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