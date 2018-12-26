Опаснее Йеллоустоунского: подо льдами Антарктиды обнаружен супервулкан

Эдинбург, Великобритания, , 12:28 — REGNUM В Антарктиде в нескольких километрах под уровнем вечной мерзлоты найдено большое скопление вулканов. Его с помощью наземной техники и авиарадаров обнаружили шотландские ученые из Эдинбурга. Об этом сообщает PlanetToday.

Читайте также: Профессор МГУ оценил вероятность извержения вулкана Йеллоустоун в США

Недалеко от Японии найден супервулкан, угрожающий острову Кюсю

Отмечается, что самый крупный из этих вулканов превышает по своим размерам знаменитый Йеллоустоунский кратер. При этом он превосходит его не только по размерам, но и по опасности, которую он представляет для населения Земли.

Ранее предположения о наличии опасного вулкана подо льдами Антарктиды уже выдвигали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), однако достоверные и информативные снимки удалось получить только сейчас.

Ранее по теме: NASA считает, что супервулканы опаснее астероидов

Учёные рассказали об опасности итальянского супервулкана

Кроме вулканов, под толщей льда найдены и ранее неизвестные науке озера.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Японские исследователи обнаружили в 10 км от побережья острова Кюсю формирующийся гигантский подводный вулкан. Диаметр супервулкана — почти 10 км. Он располагается на так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце.

Учёные предупреждают, что возможное извержение опасной «находки» станет природной катастрофой для японского архипелага. Жертвами возможного гигантского цунами рискуют стать 100 млн человек не только на острове Кюсю, но и по всей Японии. При этом, по сведениям экспертов, риск подобной катастрофы в ближайшие 100 лет оценивается примерно в 1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные нашли ещё один гигантский резервуар с магмой в Йеллоустоне