Первый клонированный котенок появится в Китае к весне 2019 года

Пекин, , 12:23 — REGNUM В Китае к марту 2019 года на свет появится первый клонированный «по методу овечки Долли» котёнок. В дальнейшем создание полных «копий» домашних животных может быть поставлено на поток, пишет газета Global Times.

Отмечается, что работы по клонированию ведут специалисты компании Sinogene. По словам главы компании Чжао Цзяньпина, воссозданное животное будет в точности копировать «оригинал» с той лишь разницей, что у клона будут отсутствовать приобретенные рефлексы и привычки. Сообщается, что для создания «копии» домашнего животного у компании уходит от полугода до десяти месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля стало известно, что в городе Баян-Нур китайской Внутренней Монголии первая в мире клонированная кашмирская коза дала потомство в количестве двух детенышей.

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