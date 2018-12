Ученые: при болезни Хантингтона нейроны теряют связь между собой

Питтсбург, США, , 11:44 — REGNUM Причиной, запускающей некоторые нейродегенеративные заболевания, такие, как болезнь Хантингтона, является отмирание длинных отростков нервных клеток — аксонов, или нейритов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что исследователи из Медицинской школы университета Питтсбурга (США) в ходе экспериментов над лабораторными мышами выявили связь указанных заболеваний и процесса разъединения клеток нервной ткани в мозгу, происходящего вследствие изнашивания белков в митохондриях на концах аксонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний. Исследователи провели эксперименты на мышах с болезнью Паркинсона, которым добавляли в пищу кофеин. Через некоторое время у животных было обнаружено облегчение в поведенческих симптомах.

