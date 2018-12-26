РАН создала комиссию по выявлению фальсификации научных исследований

Москва, , 11:42 — REGNUM В Российской академии наук (РАН) образована комиссия по противодействию фальсификации научных исследований, которая будет курировать проведение экспертизы учебников, учебных пособий и диссертаций и других научных работ на наличие в них признаков фальсификации, передает «Медвестник».

По словам одного из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Ростовцева, есть масса доказательств того, что диссертации не просто переписываются, но фальсифицируются.

Также среди нарушений есть фабрикация, плагиат, ложное и скрытое соавторство. Все эти нарушения будет выявлять комиссия по противодействию фальсификации научных исследований.

Напомним, с 1998 года в РАН работает комиссия по борьбе с лженаукой. Её возглавляет российский физик-экспериментатор, академик Евгений Александров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук (РАН) единогласно поддержала законопроект петербургских депутатов об обязательном показе научных передач по федеральным телеканалам.

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