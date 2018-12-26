Самцы бразильских свинок передают потомству эпигенетические изменения

Берлин, , 10:59 — REGNUM Самцы бразильских свинок (Cavia aperea) могут приспосабливаться к повышению температуры окружающей среды и передавать соответствующие изменения по наследству своему потомству. Это выяснила группа биологов из Института исследования зоологии и дикой природы имени Лейбница в Берлине. Эксперимент впервые проводился на диких, а не лабораторных животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes.

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Учёные напомнили, что быстрые изменения окружающей среды из-за вмешательства человека становятся настоящим испытанием для флоры и фауны. При этом конкурентное преимущество получают те виды, которые быстрее приспосабливаются к переменам.

«Нашей задачей было выяснить, передаются ли подобные изменения по наследству и какова роль отцов в этом процессе», — уточнила руководитель группы учёных Александра Вейрих.

Эксперимент проводился на двух группа животных — самцах и самках. Грызунов на два месяца помещали в условия повышенной температуры (разница составляла порядка 10 градусов по Цельсию). В результате ученые выявили, что на такие изменение условий окружающей среды у бразильских свинок следует немедленный эпигенетический ответ, когда метаморфозы не затрагивают саму структуру ДНК, пишет издание N +1. Кроме того, соответствующие изменения в характере метилирования ДНК передаются по наследству. Учёные уверены, что подобный механизм быстрой и стойкой адаптации животных к изменению климата может оказаться решающим в контексте глобального потепления.

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