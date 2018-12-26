Контрастность климата нарастает: май выдал очередные рекорды тепла и холода

Владимир Сывороткин, , 19:44 — REGNUM

Мы продолжаем цикл ежемесячных обзоров известного вулканолога, создателя водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина.

Выпуск 1. Декабрь 2017 года

Выпуск 2. Январь 2018 года

Выпуск 3. Февраль 2018 года

Выпуск 4. Март 2018 года

Выпуск 5. Апрель 2018 года

Весь май МЧС боролось с лесными пожарами от Карелии до Дальнего Востока с помощью усиления санкций против поджигателей травы, упорно игнорируя главного «поджигателя» — метаново-водородную дегазацию Земли, которая обнаруживает себя отрицательными озоновыми аномалиями и гремучими самовоспламеняющимися смесями. Подробности читайте в статье Владимира Сывороткина «О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?», а также в статьях Петра Люшвина «Природные равнинные пожары и как их минимизировать» и «Природные равнинные пожары и как их минимизировать — 2». На информационные письма о механизмах возникновения природных пожаров, которые Пётр Люшвин направил в 2018 году практически во все региональные отделения МЧС, получены формальные отписки с благодарностью за гражданскую позицию и принятие информации к сведению.

* * *

Основные погодно-климатические особенности в Северном полушарии Земли в мае 2018 года.

«На протяжении по меньшей мере двух последних лет (2016 и 2017 гг.) каждый месяц средняя температура воздуха Северного полушария Земли входила в первую пятерку самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, т. е. с 1891 г. Но с началом 2018 г. ситуация изменилась. Уже в январе среднемесячная температура получила 6-й ранг, а далее стала подбираться к концу второй пятерки. В феврале — 9-й, в апреле — 8-й ранг. Май продолжил эту тенденцию. Его средняя температура занимает 7−12 строки среди самых высокоранжированных значений».

Заметим, что вышеперечисленная иерархия месяцев-рекордсменов по высокой средней температуре по Северному полушарию не имеет физического смысла, так как не отражает существа синоптических процессов. В 2016—2017 годах сильнейшей водородно-метановой продувке подвергались шельфовые моря Восточной Арктики — Карское и Лаптевых, из-за этого таял лёд в этих морях, и в контакт с холодным (-20…-30°С) воздухом приходили вскрытые ото льда массы относительно теплой (около 0°С) воды. Этот процесс и давал много месяцев подряд очень большую тепловую аномалию в Арктике, которая при осреднении «нагревала» все Северное полушарие. В этом году, в том числе и в мае (Рис. 1), Арктика была накрыта положительной аномалией ОСО, которая указывает нам на отсутствие дегазации в Северном Ледовитом океане. Нет аномального тепла в Арктике, пропало и чудо постоянного нагрева всего Северного полушария, которое было только результатом арифметических подсчетов.

«Ответственность за холодные аномалии прошедшего мая лежит в значительной степени на океанах. На севере Индийского, на севере и юге Атлантического и в центральной части Тихого океана средняя температура воздуха оказалась ниже нормы, местами на 2º и более».

В указанных районах перечисленных океанов в мае господствовали положительные аномалии ОСО, которые и охлаждали здесь воздух (Рис. 1).

«Но и на континентах холод правил бал во многих регионах Северного полушария. Это, прежде всего, Канада, на северо-востоке которой средняя за месяц температура воздуха на 2−4° и более меньше нормы».

Положительные аномалии озона, хорошо выраженные на всех озоновых картах (Рис. 1−4).

«Лишь тепло на западе и юге страны (отрицательные аномалии ОСО, также отчетливо проявленные на всех картах на Рис. 1−4) выправило ситуацию, и средние за май температуры в целом по стране близки к норме.

Но по сравнению с южным соседом — США это тепло можно рассматривать как не очень заметное, поскольку по всей территории США в мае господствовала исключительно теплая, а порой жаркая погода. Практически по всей территории страны среднемесячная температура воздуха превысила нормы на 2° и более, а в центре и на тихоокеанском побережье — на 4−6° и более».

Разрушенный озоновый слой, особенно в средней декаде (Рис. 3).

«В отдельных районах столбики термометров поднимались выше 35°. Теплый воздух выносился далеко на восток в Атлантический океан, в субтропических широтах которого средняя за месяц температура воздуха превысила норму на 2−4°».

В прибрежных морских районах действует строго ритмичный механизм смены направления ветра — утренние и вечерние бризы, поэтому говорить об однонаправленном выносе тепла с континента в океан в течение месяца некорректно. Источник аномального тепла в субтропической Атлантике — отрицательная аномалия озона, отчетливо выраженная на среднемесячной карте (Рис.1).

«Другой очаг холода находился на северо-западе Африки. В Марокко, Мавритании, на западе Алжира и в Сенегале прошедший май холоднее обычного, местами на 1−2º. В то же время на востоке континента, в Египте и Судане превалировало тепло, как и в соседних странах Ближнего Востока. Здесь аномалии за месяц +2…4º».

Соответствующая нашему озоновому алгоритму озоновая ситуация — избыток озона над очагами холода и недостаток над очагами тепла — господствовала здесь во вторую и третью декады мая (Рис. 3 и 4).

«Купался в тепле Китай, особенно его восточные и южные провинции, а также Монголия. Жаркие суточные максимумы температуры регистрировались в Китае, Корее и Японии».

Дефицит озона на картах Рис. 2−4.

«Это, однако, не отменяло временных вторжений холодного воздуха. Так, в третью декаду в Монголию вернулись морозы до минус 4º, а в горные районы — до минус 7º.

В Казахстане и республиках Средней Азии большую часть месяца господствовал холодный воздух, и на севере региона май оказался холоднее нормы на 2° и более».

Избыток озона в первой декаде мая (Рис. 2 и 4).

«Однако тепло эпизодически проникало сюда, и воздух тогда раскалялся до 35−40º. В Чимкенте, Самарканде и некоторых других пунктах были установлены новые суточные максимумы температуры воздуха».

Дефицит озона во второй декаде (Рис. 3).

«В итоге на юге Казахстана и в среднеазиатских республиках температура в среднем за месяц близка к норме.

Вновь, как и в марте, рекордная жара стояла в Европе. Прошедший май здесь стал самым теплым в метеорологической летописи континента».

Озоновый слой был разрушен весь месяц и над всей Европой, включая ЕТР, особенно сильно в первой декаде (Рис. 2).

«Его средняя температура превысила прежнее достижение 2003 года более чем на 1º. В восточноевропейских и скандинавских странах регистрировались новые максимумы. Почти по всему континенту нормы температуры воздуха превышены на 2º и более, а на севере Германии, в Скандинавии и на востоке континента — на 4−5º и более. В Осло аномалия +5,7º, Стокгольме, Копенгагене и Брно — +4,4º, Варшаве — +4,7º, Будапеште и Белграде — +4,1º, Таллине и Каунасе — +4,8º, Вильнюсе и Минске — +4,5º.

В России средняя за месяц температура воздуха близка к норме. Однако достигнуто это разными путями. Так, на европейской территории большую часть месяца сохранялась теплая погода и средние за месяц температуры превысили нормы на 2−4°. Временами казалось, что уже наступило лето. От Баренцева до Черного моря фиксировались новые суточные максимумы температуры, значения которых местами приближались к 30°. Справедливости ради следует заметить, что иногда в Центральную Россию проникал арктический воздух, и тогда столбики термометров падали ниже нулевой отметки.

На Верхней Волге, Урале и в Западной Сибири картина иная. Здесь почти весь месяц было холоднее обычного. Заморозки случались часто, в том числе и в последние дни месяца».

Избыток озона в субмеридиональной полосе протяженностью от Аравийского моря до Баренцева и Карского морей, захватывающей Предуралье и Западную Сибирь.

«На Алтае регистрировали новые минимальные значения температуры воздуха. В отдельные дни морозы достигали −8…−12°. И, как итог среднемесячная температура здесь ниже нормы на 2−4°».

Большой избыток озона во второй декаде месяца.

«На Урале это был самый холодный май в XXI веке.

На востоке Сибири теплу первой и третьей декад противостоял холод во вторую декаду. В первом случае аномалии среднедекадных температур достигали +4…+6°, а во втором — −2…−3°. И здесь, наряду с температурами выше 30° в отдельные дни (Иркутская обл., Республика Бурятия), соперничал холод до — 10° (Забайкальский край)».

Глубокая аномалия ОСО в первой декаде месяца и избыток озона во второй декаде.

«На Дальнем Востоке близко к рекордным достижениям сложилась ситуация на юге региона. Прошедший месяц здесь 2-й самый теплый с 1891 г. и уступает только рекордно теплому маю 2002 г. В последние дни месяца на Дальний Восток накатила теплая волна. В Камчатском крае, Магаданской, Амурской, Сахалинской обл. зарегистрировали суточные максимумы тепла».

Дефицит озона практически весь месяц. Лето все ближе. Пожароопасность нарастает. Особенно в Сибири и на юге Дальнего Востока.

* * *

Глава МЧС потребовал увеличить штрафы за поджоги травы

«Глава МЧС России Владимир Пучков считает необходимым увеличить штрафы за поджоги травы. Чиновник отметил, что нужно ужесточить меры по отношению к тем, кто нарушает порядок особого противопожарного режима и выжигает траву, поскольку в дальнейшем это приводит к тяжелым последствиям. Он пообещал начать подготовку соответствующих изменений в нормативно-правовых актах. Эти заявления Пучков сделал в ходе встречи с губернатором Амурской области Александром Козловым. Глава МЧС подчеркнул, что из-за незаконных поджогов страдает множество людей. Козлов поддержал эту инициативу, отметив, что за поджоги должны нести ответственность поджигатели, возмещая затраты на тушение пожаров. Максимальная сумма штрафа для физических лиц в настоящее время составляет четыре тысячи рублей. Амурская область страдает от лесных пожаров. Режим ЧС на территории Амурской области был введен с 7 апреля».

В данном случае автор полностью согласен с чиновниками, хотя очевидно, что к ужесточению наказания они прибегают не от понимания существа вопроса, то есть причин природных пожаров, а от собственного бессилия. Можно добавить, что ужесточать противопожарный режим нужно во время усиления водородно-метановой дегазации. Надежным индикатором этого усиления служит карта озоновых аномалий.

* * *

Первая майская гроза в Москве: на столицу обрушился ливень с градом, а температурный рекорд не состоялся

«О надвигающейся грозе МЧС оповестило горожан заранее. Многие москвичи получили SMS с прогнозом погоды: «В течение дня и вечером 2 мая местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер с порывами 15−20 метров в секунду». После 15:00 жители разных районов столицы сообщали об обильных осадках. На северо-восток города обрушился сильнейший ливень. Который, впрочем, завершился буквально за две минуты. На севере многие горожане стали свидетелями града — по стеклам и крышам машин отбарабанили кусочки льда размером с крупные горошины. Но все так же закончилось довольно быстро. Из-за туч показалось солнце. О надвигающейся грозе МЧС оповестило горожан заранее».

Рассмотрим внимательно озоновую обстановку, на фоне которой Москву атаковали шквалистый ветер и обильный град. 2 мая столица находилась в центре отрицательной озоновой аномалии с дефицитом озона до 15%. (Рис. 5). Восточный край аномалии достигал Урала, где соприкасался с краем положительной аномалии ОСО с центром, расположенным в Западной Сибири. В такой ситуации отдельные языки (струи) тяжелого холодного уральского воздуха могли достигнуть Москвы и вызвать там описанные опасные метеорологические явления.

* * *

Четыре лесных пожара вспыхнуло в Карелии.

«Из-за жары в республике установлен повышенный класс пожарной опасности. В связи с устоявшейся жаркой погодой и возросшей угрозой возникновения пожаров на территории Карелии установлен третий, средний класс пожарной опасности в лесах, а в Сортавальском районе — высокий — четвертый, сообщили в минприроды РК. 14 мая произошло 4 лесных пожара в лесах Карелии: в Медвежьегорском, Суоярвском, Лахденпохском и Питкярантском районах. Общая площадь пожаров составила более 14 гектаров. Причинами возникновения пожаров стало выжигание сухой растительности и нарушение местным населением правил пожарной безопасности в лесах. Министерство природных ресурсов и экологии РК обращает внимание жителей и гостей республики, что в связи с устоявшейся жаркой погодой возрос риск возникновения природных пожаров. Власти напоминают, что бесконтрольное выжигание сухой травы категорически запрещено. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей».

Отметим более суровые меры наказания за нарушение правил пожарной безопасности в Карелии по сравнению с таковыми в Приморье. Возможно, министр МЧС Пучков уже успел к концу месяца добиться усиления наказания, о котором он говорил в начале месяца в Амурской области. Или это уже сделал новый министр МЧС, назначенный 21 мая.

На карте озоновых аномалий на 14 мая мы видим, что Карелия оказалась в центре довольно глубокой аномалии озона с дефицитом до 15% ОСО, что обеспечило здесь жаркую погоду. Факт разрушения озона указывает на интенсивное выделение из-под земли горючих газов водорода и метана.

* * *

Нежданная жара на юге Восточной Сибири

«Жители юга Восточной Сибири так привыкли в мае к неустойчивой и относительно прохладной погоде, что жара оказалась для них нежданной. Температура воздуха в конце месяца на юге Восточной Сибири решила наверстать за предыдущие дни и в конце месяца подняться выше 30-градусной отметки. С 27 мая в регионе установилась жаркая летняя погода, а 29 мая было самым жарким днем мая. В Иркутской области максимальная температура воздуха отмечена в Жигалово (34,2 °С), Качуге (33,7 °С) и в Усть-Ордынском (33,6 °С). В городе Иркутске воздух прогревался до 29,8 градуса, по данным метеостанции, и до 31,2 в районе аэропорта. В Республике Бурятия самая высокая температура воздуха 29 мая была в Торее (33,8 °С), в Новоселенгинске (33,4 °С) и в Тунке (33,1 °С). В городе Улан-Удэ значение максимальной температуры воздуха достигло 33,1 градуса. В Забайкальском крае самая высокая температура воздуха днем в Средней Олекме зарегистрирована +32,1 °С, в Урюпино +32,2 °С, в городе Чите +29,3 °С. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность».

Карта озоновых аномалий на 29 мая (Рис. 7) показывает нам причину аномальной жары в Сибири. Это отрицательная аномалия ОСО, возникшая на юге Восточной Сибири рядом с Байкалом 27 мая и принципиально изменившая здесь погоду.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин оценил риски Парижского соглашения по климату