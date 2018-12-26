«Роскосмос» заключил контракт на коммерческий запуск «Союза-2.1а»

Благовещенск, , 07:40 — REGNUM «Дочка» «Роскосмоса» — компания «Главкосмос пусковые услуги» заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщил директор по продажам Евгений Солодовников.

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Третий запуск с космодрома «Восточный»: ракета-носитель стартовала

Других подробностей сделки он раскрывать не стал.

«Информацию обнародуем в начале следующего года»,— приводит ТАСС слова Солодовникова.

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Ранее были заключены контракты на запуск космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а» южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500−1 и CAS500−2. Их планируется запустить в конце апреля и конце июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля с космодрома «Восточный» в Амурской области стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а», которая вывела на орбиту два спутника для дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также девять космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам с Германией и США.

Напомним, в июне на станцию «Ледяная» у космодрома Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Их старты были предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут четвертый и пятый пуски с космодрома Восточный.

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