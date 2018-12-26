На севере Китая найден еще один комплекс гробниц возрастом более 2 тыс. лет

Хух-Хото, Китай, , 03:45 — REGNUM Археологи сообщили о находке комплекса гробниц возрастом 2 тыс. лет в аймаке Шилин-Гол во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

На месте было обнаружено 13 могил древних племен кочевников сяньби, которые в ту пору доминировали на севере Китая, сообщили в местном институте культурных реликвий и археологии. Большинство гробниц содержат деревянные гробы с цветными рисунками на них.

Одиннадцать гробниц датируется поздней династией Восточная Хань (25 — 220 н. э), оставшиеся — династией Северная Вэй (386 — 557 н.э.). При этом, большинство гробниц оказались разграблены, однако удалось извлечь более 80 похоронных предметов, включая глиняные изделия, золото, украшения, бронзовые зеркала, монеты и железное оружие.

«Подобного рода комплекс гробниц является редкостью в степях Шилин-Гола. Находки представляют важность для предстоящих исследований погребальных обрядов кочевников сяньби», — заявил руководитель команды археологов Дун Синьлинь.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 24 декабря стало известно, что во Внутренней Монголии Китая были обнаружена группа из 99 гробниц, относящихся к эпохе Сражающихся государств (475 г. до н.э. — 221 г. до н.э.) и ранним периодом династии Западная Хань (202 г. до н.э. — 8 г. н.э.).

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