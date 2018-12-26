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Медицинская история болезни: к чему шла Российская империя?

Наука

Russia in the Time of Cholera: Disease under Romanovs and Soviets. By John P. Davis. I.B.Tauris, 2018

Медицинская история болезни: к чему шла Российская империя?
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Александр Томилин, 26 декабря 2018, 00:24 — REGNUM  

В медицине существует термин «история болезни». В исторической науке, сюжеты борьбы человечества с разными болезнями освещаются редко, за исключением, крупных эпидемий, вроде чумы. Профессор Джон Дэвис сделал такую попытку в своём труде про борьбу с эпидемиями холеры в России.

Сам по себе сюжет предполагает широкий кругозор — знание политики властей в области здравоохранения, модернизационного контекста, связанного со строительством больниц и подготовкой кадров для них, настроения населения и пропаганды властей. Широкий временной охват даёт возможность проследить модернизацию здравоохранительной политики в стране и сравнить её успехи и недостатки в разное время. Таким образом, история эпидемии болезней, становятся для ученого зеркалом модернизации страны.

Сам автор выделяет в качестве критериев успеха борьбы с эпидемией несколько факторов — природа региона, где разразилась болезнь, границы понимания болезни в умах тогдашнего общества, стратегия действия властей по борьбе с заразой и реакция общества на действия власти. При этом его работа показывает плавную, медленную, но неуклонную эволюцию в сторону массового и обязательного контроля за здоровьем населения, и эта политика была проведена благодаря централизации управления медициной при советской власти.

Подробнейшим образом описана каждая вспышка заболеваний холерой и политика властей. Акцент сделан на начало ХХ века, при этом, хронологическая разбивка до 1914 года, кажется во многом непонятной. При этом, автор помещает всё в контекст эпохи, разбирая через эпидемию проблематику власть — общество, и показывая модернизацию России на примере борьбы с заболеваниями. Микробиология XIX века и советская микробиология середины ХХ изящно обрамляют книгу, становясь её началом и концом, показывая эволюцию научной мысли, ставшей базисом для работы властей и общественности. При этом, многочисленные отступления для рассказа о событиях начала ХХ века, вроде приезда Ленина в Россию, кажутся немного неуместными. Революционный процесс влиял на государство, организовывавшее медицину и науку, но не совсем обязательно в очередной раз сообщать всем известные вещи.

В целом получается интересный пробный образец попытки посмотреть на модернизацию через историю болезни. Автор вполне справился со своей задачей, несмотря на общую шероховатость своего труда.

regnum author Александр Томилин
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