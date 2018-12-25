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Минобрнауки ЛНР: в республике стало почти на 2 тыс. больше студентов вузов

Наука

Всего в 2018-2019 году в вузах ЛНР обучаются более 41 тыс. студентов

Минобрнауки ЛНР: в республике стало почти на 2 тыс. больше студентов вузов
Анастасия Полозкова © ИА REGNUM
Студентка

Луганск, 25 декабря 2018, 21:31 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2018—2019 учебном году студентов в высших учебных заведениях стало на 1,958 тыс. человек больше, заявила представитель министерства образования и науки республики Елена Шкарина, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, в ЛНР в семи вузах в 2018—2019 учебном году обучаются 41,061 тыс. студентов, что почти на 2 тыс. больше, чем в 2017—2018 учебном году. Шкарина добавила, что 70% студентов учатся в вузах, подведомственных министерству образования, а оставшиеся 30% — в вузах профильных министерств.

Также в 2018 году высшее образование получили на 9% выпускников, чем в 2017 году, отметила Шкарина.

Напомним, ранее представитель министерства образования ЛНР заявила, что все вузы республики сотрудничают с российскими образовательными учреждениями.

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