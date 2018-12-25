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NASA продлит контракт по отправке астронавтов на МКС на кораблях «Союз»

Наука

Российских космонавтов тоже обещают доставлять на МКС на будущих пилотируемых кораблях США

NASA продлит контракт по отправке астронавтов на МКС на кораблях «Союз»
Иллюстрация: NASA
МКС

Вашингтон, 25 декабря 2018, 19:50 — REGNUM  Национальное аэрокосмическое агентство США планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях «Союз» и после окончания срока контракта в 2019 году, заявила 25 декабря журналистам представитель NASA Стефани Ширхольц.

По ее словам, эта практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей.

Напомним, срок контрактных обязательств России по доставке астронавтов США на околоземную орбиту истекает в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года NASA сообщило о задержке начала испытаний пилотируемых кораблей корпораций SpaceX и Boeing и их отсрочке до июня-августа 2019 года.

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