NASA продлит контракт по отправке астронавтов на МКС на кораблях «Союз»

Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Национальное аэрокосмическое агентство США планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях «Союз» и после окончания срока контракта в 2019 году, заявила 25 декабря журналистам представитель NASA Стефани Ширхольц.

По ее словам, эта практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей.

Напомним, срок контрактных обязательств России по доставке астронавтов США на околоземную орбиту истекает в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года NASA сообщило о задержке начала испытаний пилотируемых кораблей корпораций SpaceX и Boeing и их отсрочке до июня-августа 2019 года.

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