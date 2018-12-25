ЛНР: вузы республики полностью обеспечены преподавательским составом

Луганск, , 18:49 — REGNUM Вузы Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью обеспечены преподавательским составом, заявила начальник отдела высшего дополнительного профессионального образования и науки министерства образования и науки ЛНР Елена Шкарина, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, в высших учебных заведениях республики работают 2,742 тыс. преподавателей, из них 1,37 тыс. человек имеют ученую степень. Отмечается, что в 2018 году в ЛНР было защищено 12 диссертаций на кандидатов и докторов наук.

Напомним, ранее глава Ассоциации молодых ученых ЛНР Ольга Старикова заявила, что в республике работают около 500 молодых ученых, из которых порядка 140 работают в Луганском национальном университете им. Владимира Даля.