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ЛНР: вузы республики полностью обеспечены преподавательским составом

Наука

В вузах ЛНР работают более 2,7 тыс. преподавателей

Луганск, 25 декабря 2018, 18:49 — REGNUM  Вузы Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью обеспечены преподавательским составом, заявила начальник отдела высшего дополнительного профессионального образования и науки министерства образования и науки ЛНР Елена Шкарина, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, в высших учебных заведениях республики работают 2,742 тыс. преподавателей, из них 1,37 тыс. человек имеют ученую степень. Отмечается, что в 2018 году в ЛНР было защищено 12 диссертаций на кандидатов и докторов наук.

Напомним, ранее глава Ассоциации молодых ученых ЛНР Ольга Старикова заявила, что в республике работают около 500 молодых ученых, из которых порядка 140 работают в Луганском национальном университете им. Владимира Даля.

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