Чем больше животных в доме, тем меньше аллергии у детей — исследование

Стокгольм, , 13:52 — REGNUM Чем больше собак и кошек есть в доме, и если с ними с самого начала растет ребенок, тем меньше вероятность развития у него астмы, аллергического ринита или экземы, сообщает AMNA.

Шведские исследователи во главе с заместителем профессора педиатрии Биллом Хезельмаром из Университета Гетеборга, которые сделали соответствующую публикацию в журнале PLoS One, проанализировали данные двух наблюдений с участием почти 1300 детей, которые находились под наблюдением в возрасте до девяти лет.

Было установлено, что вероятность развития детской аллергии заметно снижалась с увеличением количества собак и кошек в доме. Вероятность аллергии была на уровне 48%-49% для детей, которые прожили первый год жизни в доме без животных, 35%-43% для детей в домах с одним домашним животным, 21%-24% для детей, у которых в доме было три питомца, и 17%, если в доме было четверо животных.

Исследователи определили, что для наличия защитного эффекта питомец должен часто находится внутри дома, а не проводить большую часть времени извне. Микробы, которые носят домашние животные на своей шерсти, даже если содержатся в чистоте, рано активируют иммунную систему детей, тем самым снижая риск аллергии.